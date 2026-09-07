À la découverte des fortifications méconnues autour du fort, Fort Ducrot, Mundolsheim

Informations pratiques

À la découverte des fortifications méconnues autour du fort 19 et 20 septembre Fort Ducrot Bas-Rhin

Les visites s’effectueront environ toutes les trente minutes, avec des groupes de 20 personnes, prévoir de bonnes chaussures ainsi qu’une lampe de poche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte d’ouvrages militaires souvent méconnus qui complétaient le dispositif défensif du fort. La visite guidée vous permettra de mieux comprendre l’organisation de la défense, le rôle de chaque ouvrage et leur complémentarité au sein du système fortifié.

Au fil du parcours, vous découvrirez différents types d’ouvrages destinés à la protection des troupes, à la surveillance des abords et à la défense rapprochée du fort. Les guides expliqueront le rôle de ces constructions, leur architecture, leur fonctionnement, ainsi que leur place au sein de l’ensemble défensif.

La visite permettra également d’aborder les principes de la fortification, l’organisation des feux de défense et les missions confiées aux soldats chargés d’assurer la protection du site.

Tout au long de la visite, les guides évoqueront l’histoire de ces ouvrages, leur évolution, ainsi que la vie quotidienne des militaires qui les occupaient. Cette découverte est une invitation à porter un nouveau regard sur un patrimoine militaire souvent méconnu, mais essentiel à la compréhension du système défensif du fort.

Fort Ducrot Rue du fort Ducrot 67450 Mundolsheim Mundolsheim 67450 Bas-Rhin Grand Est 0660848738 https://www.fortpodbielski-ducrot-mundolsheim.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064747353995 Le fort Ducrot fait partie de l’ensemble de quatorze fortifications (onze en Alsace, trois en pays de Bade) réalisées autour de Strasbourg sur ordre du général prussien Helmuth Karl Bernhard von Moltke après la chute de la ville en 1870. Ces fortifications suivent le concept développé par Hans Alexis von Biehler, dont le but était de former une enceinte discontinue autour de la place forte faite de forts d’artillerie espacés d’une portée de canons.

Il s’agit d’un lieu unique où vous voyagerez entre l’époque Prussienne et la ligne Maginot.

En 1870, suite à la chute du Second Empire et la défaite de Napoléon III à Sedan, l’Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées par l’Empire Prussien. Strasbourg et ses environs furent profondément modifiés par la construction d’une ceinture de forts autour de Strasbourg. Construit entre 1879 et 1882, le fort Ducrot / Podbielski est le dernier et le plus petit de la ceinture des forts de Strasbourg.

Les années suivantes, il n’a cessé d’être modifié suite à la crise de l’obus torpille de 1885. En 1936, il sera une dernière fois modifié et transformé en poste de commandement pour le secteur fortifié du Bas-Rhin.

Partez à la découverte d’ouvrages militaires souvent méconnus qui complétaient le dispositif défensif du fort. La visite guidée vous permettra de mieux comprendre l’organisation de la défense, le de …

©fort Ducrot