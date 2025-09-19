À la découverte des glaciers – Une exposition éphémère Salle de La Passerelle de Virieu Pélussin

À la découverte des glaciers – Une exposition éphémère 19 – 21 septembre Salle de La Passerelle de Virieu Loire

L’exposition est ouverte du 12 au 23 Septembre

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’artiste nomade Maïe Fel expose ses aquarelles et carnets, inspirés des glaciers alpins et du voyage du glaciologue James David Forbes (1842). Une invitation à découvrir la beauté fragile des glaciers et à réfléchir à leur préservation.

Samedi 20 à 18h

La Cie Litécox est une troupe de danse contemporaine stéphanoise, fondée en 1991 par Daisy Fel. Son univers, à la fois poétique et accessible, explore les frontières entre danse, théâtre et arts visuels.

Maïe Fel