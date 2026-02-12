À la découverte des grenouilles et tritons place de la salle des fêtes Bussac-Forêt
Animation Nature grand public À la découverte des grenouilles et tritons . Rendez vous sur la place de la mairie à Corignac à 14h.
place de la salle des fêtes Landes de Montendre Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 13 67 89 nature2000@mtda.fr
English :
Nature activity for the general public Discovering frogs and newts . Meet on the town hall square in Corignac at 2pm.
