A la découverte des habitats typiques du village Point Informations Touristiques La Roche-Guyon

A la découverte des habitats typiques du village 20 et 21 septembre Point Informations Touristiques Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Visite guidée à la découverte de l’habitat de La Roche-Guyon

Depuis des siècles, les habitants vivent au village de La Roche-Guyon entre creux et reliefs, ombre et lumière. Boves, vieilles demeures, fermettes etc., chaque habitat raconte une adaptation, une histoire. Allons explorer la richesse et la diversité des habitats et ouvrons les portes de quelques maisons !

La Seine, patrimoine architectural

Ce programme est proposé dans le cadre de l’évènement « La Seine, patrimoine architectural ». À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, les villages de La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil s’unissent pour offrir un parcours inédit et sensible autour du patrimoine architectural des bords de Seine.

Deux jours de programmation riche et accessible à tous, mêlant visites guidées, expositions, concerts, conférences, ateliers artistiques, et ouvertures de lieux insolites pour découvrir à quel point c’est à la Seine que nous devons l’architecture si singulière de nos villages, à quel point c’est elle qui structure le paysage.

Circuit « À la découverte des habitats typiques du village »

