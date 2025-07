A la découverte des hauteurs d’Aix-les-Bains, histoire, histoires… RDV sur le parking de l’école primaire de Boncelin, 10 route de Pugny Aix-les-Bains

10 route de Pugny Aix-les-Bains Savoie

Début : 2025-09-20 12:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Promenade accompagnée par des habitants, sur les hauteurs d’Aix à travers la découverte du quartier de Boncelin.

+33 6 84 56 70 22 riant.boncelin@gmail.com

English :

A walk through the heights of Aix, accompanied by local residents, to discover the Boncelin district.

German :

Von Einwohnern begleiteter Spaziergang auf den Anhöhen von Aix durch die Entdeckung des Viertels Boncelin.

Italiano :

Una passeggiata tra le alture di Aix, accompagnati dagli abitanti del luogo, alla scoperta del quartiere Boncelin.

Espanol :

Un paseo por las alturas de Aix, acompañado por los vecinos, para descubrir el barrio de Boncelin.

