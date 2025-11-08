À la découverte des herbiers et des plantes sauvages Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

À la découverte des herbiers et des plantes sauvages Longère de la Bégraisière Saint-Herblain samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Adulte

Poussez la porte de la Longère et venez découvrir les herbiers en compagnie d’une spécialiste de la botanique. Vous partirez ensuite en balade dans le parc de la Bégraisière à la découverte des plantes sauvages comestibles. Vous apprendrez à les identifier et vous en saurez plus sur leurs bienfaits, astuces et recettes pour les cuisiner.Proposé par Les Tisanes de Leïla

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/a-la-decouverte-des-herbiers-et-des-plantes-sauvages/