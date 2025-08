A la découverte des houblonnières et de l’unité de méthanisation Obernai

Vous saurez tout sur la culture du houblon et sur l’unité de méthanisation du Lycée agricole ! Prévoir de bonnes chaussures. Inscription en ligne et à l’office de tourisme.

La ferme d’exploitation du Lycée Agricole d’Obernai consacre 32 ha de ses terres à la culture du houblon qui est utilisé pour aromatiser les bières. Il pousse en lianes et ses fleurs en forme de cônes contiennent une poudre jaune, la lupuline, à l’odeur délicieuse. Vous saurez tout sur la culture du houblon en Alsace et sur l’unité de méthanisation du Lycée agricole, en participant à cette visite, commentée par le responsable de la ferme d’exploitation. Prévoir de bonnes chaussures.

English :

Learn all about hop growing and the Lycée agricole’s methanization unit! Bring good shoes. Registration online and at the tourist office.

German :

Sie werden alles über den Hopfenanbau und die Methanisierungsanlage des Lycée agricole erfahren! Gutes Schuhwerk mitbringen. Anmeldung online und im Tourismusbüro.

Italiano :

Scoprite tutto sulla coltivazione del luppolo e sull’unità di metanizzazione del Lycée agricole! Portare scarpe buone. Iscrizioni online e presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Descubra todo sobre el cultivo del lúpulo y la unidad de metanización del Liceo Agrícola Llevar buen calzado. Inscripciones en línea y en la oficina de turismo.

