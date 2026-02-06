A la découverte des Indiens d’Amérique d’aujourd’hui Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

A la découverte des Indiens d’Amérique d’aujourd’hui Médiathèque Pierre Fanlac

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

CHRISTINE CAMPADIEU sera accueillie par la ville de Périgueux du 9 février au 6 mars pour l’écriture de son prochain ouvrage, un récit de voyage basé sur ses rencontres avec Jim Harrison dans le Montana et surtout avec les natifs de trois réserves indiennes de cet Etat (Blackfeet, Crow et Cheyennes du Nord). Cette écrivaine et ancienne vigneronne a déjà eu l’occasion de venir à Périgueux lors de l’édition 2024 du Festival du livre Gourmand pour la présentation de son livre Le Sorcier et la Luciole Sur la route et à table avec Jim Harrison édition Nouriturfu . Cette fois, elle revient pour un mois afin de terminer l’écriture de son prochain livre et partager son goût du récit et ses connaissances sur cette nouvelle génération d’Indiens d’Amérique qu’elle a pu acquérir par ses voyages et son cycle d’études amérindiennes Natives Américan Studies . Public entre 8 et 10 ans .

