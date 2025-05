À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES POLLINISATEURS ! – Le Caylar, 25 mai 2025 07:00, Le Caylar.

Lors de la Fête des Fleurs et de l'Artisanat au Caylar, le CPIE propose un stand interactif autour des insectes pollinisateurs. Venez découvrir leur diversité, leurs habitats, et leur importance pour l'environnement. Initiez-vous au programme SPIPOLL, une activité ludique de sciences participatives pour mieux les connaître et les protéger. Accès libre, sans réservation.

à l’occasion de la Fête des Fleurs et de l’Artisanat au Caylar, le CPIE vous invite à partir à la rencontre des insectes pollinisateurs !

Découvrez leur incroyable diversité, comprenez leurs habitats et leur rôle crucial dans la nature. Initiez-vous au programme de sciences participatives SPIPOLL, une manière simple et ludique d’observer ces insectes et d’agir concrètement pour leur protection. Stand sans réservation. .

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 75 79 contact@cpie-causses.org

English :

At the Fête des Fleurs et de l’Artisanat in Le Caylar, the CPIE will be setting up an interactive stand on pollinating insects. Come and discover their diversity, their habitats, and their importance for the environment. Learn about the SPIPOLL program, a fun participatory science activity to help you learn more about them and protect them. Free access, no reservation required.

German :

Während des Blumen- und Handwerkerfests in Le Caylar bietet das CPIE einen interaktiven Stand rund um bestäubende Insekten an. Entdecken Sie ihre Vielfalt, ihre Lebensräume und ihre Bedeutung für die Umwelt. Machen Sie sich mit dem Programm SPIPOLL vertraut, einer spielerischen Aktivität der partizipativen Wissenschaft, um die Insekten besser kennen zu lernen und zu schützen. Freier Zugang, keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

In occasione della Fête des Fleurs et de l’Artisanat di Le Caylar, il CPIE organizza uno stand interattivo sugli insetti impollinatori. Venite a scoprire la loro diversità, i loro habitat e la loro importanza per l’ambiente. Scoprite il programma SPIPOLL, una divertente attività scientifica partecipativa che vi aiuterà a conoscerli meglio e a proteggerli. Ingresso libero, non è necessario prenotare.

Espanol :

En la Fiesta de las Flores y la Artesanía de Le Caylar, el CPIE organiza un stand interactivo sobre los insectos polinizadores. Venga a descubrir su diversidad, sus hábitats y su importancia para el medio ambiente. Descubra el programa SPIPOLL, una actividad científica lúdica y participativa para conocerlos mejor y protegerlos. Entrada gratuita, sin reserva previa.

