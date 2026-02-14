A la découverte des insectes, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

A la découverte des insectes Dimanche 14 juin, 14h30 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Pourquoi les insectes sont-ils si importants pour la bonne santé des écosystème ? Mais d’ailleurs… Qu’est-ce qu’un insecte ?! Comment le reconnaître parmi toutes les autres petites bêtes, et comment faire pour aider les insectes ?!

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. parc des jalles nature

L. Moreau – Bordeaux Métropole