A la découverte des jardins du Muséum Les jardins du Museum de Borderouge Toulouse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Jardins du Muséum – Histoire et biodiversité

Un stand d’information animé par des médiateurs vous plongera dans l’histoire du site des Jardins du Muséum, entre mémoire agricole et nature retrouvée.

Situé sur l’ancienne zone maraîchère de Borderouge, le lieu abrite aujourd’hui une roselière, véritable refuge pour la biodiversité.

Venez découvrir ce milieu naturel unique et sa richesse écologique en plein cœur de la ville.

Les jardins du Museum de Borderouge 24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Site intégré au muséum de Toulouse, cet espace de 3 hectares situé autour de l’étang de la Maourine invite à une rencontre surprenante avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous ces états : sauvage ou maîtrisée par l’homme. A découvrir l’ombrière, les potagers du monde, l’espace nature et la roselière. Les médiateurs vous accompagnent dans cette découverte à partir d’activités qui varient en fonction des saisons. Les jardins du Muséum ont subis d’importants travaux durant l’hiver afin d’améliorer l’accueil et le confort des visiteurs. Métro ligne B station Borderouge. Bus n° 36 arrêt Ségla.

© Museum de Toulouse