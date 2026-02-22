À la découverte des Jardins Le livret-enfant des petits explorateurs Chilleurs-aux-Bois

À la découverte des Jardins Le livret-enfant des petits explorateurs

Du 4 avril au 3 juillet, le Château de Chamerolles invite les jeunes visiteurs à poser un regard neuf sur la nature.

À la découverte des Jardins Le livret-enfant des petits explorateurs

Du 4 avril au 3 juillet, le Château de Chamerolles invite les jeunes visiteurs à poser un regard neuf sur la nature.

Avec notre nouveau livret-enfant Les jardins de Chamerolles , la promenade devient une véritable aventure !

Conçu spécifiquement pour les enfants de 7 à 12 ans, ce support permet de découvrir les secrets de nos jardins Renaissance tout en s’amusant. Entre énigmes, observation de la flore et anecdotes historiques, vos enfants deviendront les guides de votre visite.

Dates Du 4 avril au 3 juillet.

Âge Idéal pour les 7-12 ans.

Tarif Activité incluse dans le billet d’entrée du château. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Discovering the Gardens: The children’s booklet for little explorers

From April 4 to July 3, Château de Chamerolles invites young visitors to take a fresh look at nature.

With our new children’s booklet Les jardins de Chamerolles , a walk becomes an adventure

