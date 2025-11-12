A la découverte des jeux du monde Les Muséales Tourouvre au Perche
A la découverte des jeux du monde
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
2026-02-19
Pendant les vacances d’hiver, les Muséales s’associent à la Ludothèque des Hauts du Perche pour cette découverte des jeux du monde.
A partir de 7 ans.
Gratuit. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
