A la découverte des jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier samedi 29 novembre 2025.
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.
Plongez dans l’univers ludique des jeux vidéo et partagez un moment entre parent et enfant ! Parents et enfants à partir de 6 ans.
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
