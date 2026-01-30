A la découverte des jeux vidéos Pontarlier
A la découverte des jeux vidéos Pontarlier samedi 14 mars 2026.
A la découverte des jeux vidéos
Médiathèque Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Plongez dans l’univers ludique des jeux vidéo et partagez un moment parent et enfant ! Parents et enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre. .
Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A la découverte des jeux vidéos
L’événement A la découverte des jeux vidéos Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS