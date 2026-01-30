A la découverte des jeux vidéos Pontarlier

A la découverte des jeux vidéos

Médiathèque Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Plongez dans l’univers ludique des jeux vidéo et partagez un moment parent et enfant ! Parents et enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre.   .

Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

English : A la découverte des jeux vidéos

