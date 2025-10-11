À la découverte des lectures pour la jeunesse Médiathèque Coutances
À la découverte des lectures pour la jeunesse Médiathèque Coutances samedi 11 octobre 2025.
À la découverte des lectures pour la jeunesse
Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
À la découverte des lectures pour la jeunesse à la médiathèque de Coutances. .
Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 mediatheque@communaute-coutances.fr
English : À la découverte des lectures pour la jeunesse
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement À la découverte des lectures pour la jeunesse Coutances a été mis à jour le 2025-09-11 par Coutances Tourisme