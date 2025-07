À la découverte des libellules La Couronne Martigues

À la découverte des libellules

Vendredi 25 juillet 2025 de 9h à 11h. La Couronne Face à la roselière de Boumandariel Martigues Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Atlas populaire de la Biodiversité Communale, accompagnés d’un animateur LPO et du service biodiversité, plongez en famille dans le monde des libellules et découvrez le mode de vie de cet animal fascinant. Gratuit, sur inscription.Familles

Grâce à vos observations, vous contribuerez au grand recensement de ces insectes à l’échelle de la région sud.

Les données collectées permettront d’améliorer nos connaissances et d’adopter de meilleures stratégies de conservation et de protection.

Que vous soyez novice, expert ou simplement curieux de découvrir le monde des odonates, rejoignez-nous pour cette animation dédiée à la biodiversité locale. .

La Couronne Face à la roselière de Boumandariel Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 12 78 abcpopulaire@ville-martigues.fr

English :

As part of the Atlas populaire de la Biodiversité Communale (Popular Atlas of Communal Biodiversity), accompanied by an LPO guide and the biodiversity department, take the whole family into the world of dragonflies and discover the way of life of this fascinating animal. Free, registration required.

German :

Im Rahmen des Volksatlasses der kommunalen Biodiversität tauchen Sie mit Ihrer Familie in Begleitung eines LPO-Animateurs und der Abteilung für Biodiversität in die Welt der Libellen ein und lernen die Lebensweise dieses faszinierenden Tieres kennen. Kostenlos, nach Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito dell’Atlas populaire de la Biodiversité Communale (Atlante popolare della biodiversità comunale), accompagnati da una guida LPO e dal servizio di biodiversità, accompagnate tutta la famiglia nel mondo delle libellule e scoprite lo stile di vita di questo affascinante animale. Gratuito, è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

En el marco del Atlas populaire de la Biodiversité Communale (Atlas popular de la biodiversidad comunal), acompañados por un guía de la LPO y el departamento de biodiversidad, adéntrese con toda la familia en el mundo de las libélulas y descubra el modo de vida de este fascinante animal. Gratuito, inscripción obligatoria.

