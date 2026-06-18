A la découverte des libellules Etangs de Saint Germain d’Etables Saint-Germain-d’Étables
A la découverte des libellules Etangs de Saint Germain d’Etables Saint-Germain-d’Étables samedi 4 juillet 2026.
Saint-Germain-d’Étables
A la découverte des libellules
Etangs de Saint Germain d’Etables D104 Saint-Germain-d’Étables Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre des animations Biodiversité de Terroir de Caux, la communauté de communes, en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie, vous proposent une animation A la découverte des Libellules .
Venez découvrir ces petites bêtes. Animation à partir de 6 ans.
Venez équipés de jumelles si possible et d’une tenue adaptée aux conditions météorologiques normandes ! .
Etangs de Saint Germain d’Etables D104 Saint-Germain-d’Étables 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
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English : A la découverte des libellules
L’événement A la découverte des libellules Saint-Germain-d’Étables a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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