Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

A la découverte des lichens Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

A la découverte des lichens Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge dimanche 16 novembre 2025.

A la découverte des lichens

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Journée à la découverte du monde des lichens avec un spécialiste, sur le domaine sauvage du Costil.

> Réservation obligatoire contact@lecostil.com   .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie   contact@lecostil.com

English : A la découverte des lichens

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A la découverte des lichens Sap-en-Auge a été mis à jour le 2025-10-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault