A la découverte des lichens Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

A la découverte des lichens

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Journée à la découverte du monde des lichens avec un spécialiste, sur le domaine sauvage du Costil.

> Réservation obligatoire contact@lecostil.com .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com

