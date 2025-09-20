A la découverte des maisons de Maitres et des châteaux d’industrie Château du Jarez Saint-Chamond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez l’histoire fascinante des châteaux d’industrie de la vallée du Gier à travers une exposition captivante, riche en documents d’archives.

Cette exposition vous invite à découvrir l’architecture unique et le rôle des châteaux d’industrie dans le patrimoine local.

Découvrez l’exposition des maisons de Maitres ou maisons patronales réalisée par le C.E.R.P.I ( Centre d’études et de recherches du patrimoine industriel) . Elle présente des maisons de « caractère » qui ont été en lien avec les industries et industriels de la ville et ses environs.

Ne manquez pas cette occasion de voyager dans le temps et d’apprécier l’héritage exceptionnel de la vallée du Gier ! Plongez dans le passé et explorez l’évolution de ces lieux emblématiques qui ont façonné notre région.

• Visite guidée menée par un architecte (durée : 45 min)

Samedi 20 septembre à 15h – 16h30

Château du Jarez 11 Rue Benoît Oriol Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Ville de Saint-Chamond