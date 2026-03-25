A la découverte des mammifères parisiens Maison de l’animal Paris

Cet atelier propose une introduction aux

recherches sur la faune sauvage urbaine, et aux nouvelles méthodes d’étude (pièges

photographiques, IA…), suivie d’un temps participatif pour reconnaître quelques

espèces présentes en ville.

Après une présentation du

sujet, les participants seront invités à prendre part à un atelier interactif

de reconnaissance d’animaux. L’objectif est d’apprendre à distinguer les

différentes espèces présentes en ville, parfois discrètes ou méconnues.

Un temps d’échange permettra

également de discuter de leur place en ville.

Une manière ludique d’explorer la faune

du quotidien !

Il est conseillé de venir muni de son téléphone portable pour participer à

l’activité.

Intervenant : Pierre Sachot, doctorant auprès de

l’ISYEB-Muséum National d’Histoire Naturelle et du LADYSS-Université Paris 1

Panthéon Sorbonne. Pierre Sachot mène une thèse sur les « dynamiques

spatio-temporelles de la communauté de micromammifères dans la ville de Paris :

enjeux écologiques, socio-territoriaux et génétiques ».

Un atelier interactif pour apprendre à reconnaître les petits mammifères, souvent discrets, qui peuplent les espaces verts parisiens.

Le samedi 04 avril 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T15:30:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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