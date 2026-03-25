A la découverte des mammifères parisiens Maison de l’animal Paris
A la découverte des mammifères parisiens Maison de l’animal Paris samedi 4 avril 2026.
Cet atelier propose une introduction aux
recherches sur la faune sauvage urbaine, et aux nouvelles méthodes d’étude (pièges
photographiques, IA…), suivie d’un temps participatif pour reconnaître quelques
espèces présentes en ville.
Après une présentation du
sujet, les participants seront invités à prendre part à un atelier interactif
de reconnaissance d’animaux. L’objectif est d’apprendre à distinguer les
différentes espèces présentes en ville, parfois discrètes ou méconnues.
Un temps d’échange permettra
également de discuter de leur place en ville.
Une manière ludique d’explorer la faune
du quotidien !
Il est conseillé de venir muni de son téléphone portable pour participer à
l’activité.
Intervenant : Pierre Sachot, doctorant auprès de
l’ISYEB-Muséum National d’Histoire Naturelle et du LADYSS-Université Paris 1
Panthéon Sorbonne. Pierre Sachot mène une thèse sur les « dynamiques
spatio-temporelles de la communauté de micromammifères dans la ville de Paris :
enjeux écologiques, socio-territoriaux et génétiques ».
Un atelier interactif pour apprendre à reconnaître les petits mammifères, souvent discrets, qui peuplent les espaces verts parisiens.
Le samedi 04 avril 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-04T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T15:30:00+02:00
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
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