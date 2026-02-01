À la découverte des mares du Clunisois Mille Club (à côté de la mairie) Buffières

À la découverte des mares du Clunisois

Mille Club (à côté de la mairie) Le Bourg Buffières Saône-et-Loire

Tarif : Gratuit

Cette animation permettra de partir à la découverte des mares du Clunisois, de leur rôle écologique et des espèces qu’elles abritent, avec un focus particulier sur le triton crêté, espèce emblématique mais menacée en Bourgogne.

Les échanges aborderont également des sujets concrets comment entretenir une mare, favoriser la faune et la flore locales et protéger ces milieux fragiles. .

Mille Club (à côté de la mairie) Le Bourg Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 85 09 58 possibles@enclunisois.fr

