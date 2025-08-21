A la découverte des marmottes avec Daniel Guilly SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan

Profitez d’une journée à la rencontre des marmottes avec l’accompagnateur en montagne Daniel Guilly.

Une randonnée « marmotte » est proposée au Pla d’Adet de 9h à 12h30.

Une conférence à la salle hors sac du Pla d’Adet sera animée à 21h avec un diaporama « voyage en images ». (gratuit)

5€ enfant, 10€ adulte, 20€ famille (2 enfants, 2 adultes). Réservation au 05.62.98.45.93 par l’Office de Tourisme .

SAINT LARY PLA D’ADET A partir du Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 45 93

English :

Enjoy a day of marmot watching with mountain guide Daniel Guilly.

A « marmot » hike is proposed at Pla d’Adet from 9am to 12:30pm.

At 9pm, a conference will be held in the salle hors sac at Pla d’Adet, with a slide show entitled « Voyage en images ». (free of charge)

German :

Genießen Sie einen Tag auf der Begegnung mit Murmeltieren mit dem Bergführer Daniel Guilly.

Eine « Murmeltier »-Wanderung wird am Pla d’Adet von 9:00 bis 12:30 Uhr angeboten.

Um 21 Uhr findet im Hors Sac-Raum von Pla d’Adet ein Vortrag mit einer Diashow « Reise in Bildern » statt. (kostenlos)

Italiano :

Godetevi una giornata per incontrare le marmotte con la guida alpina Daniel Guilly.

L’escursione « marmotta » è disponibile a Pla d’Adet dalle 9.00 alle 12.30.

Alle 21.00, nella Salle hors sac di Pla d’Adet, si terrà una conferenza con una proiezione di diapositive intitolata « Voyage en images ». (gratuito)

Espanol :

Disfrute de una jornada al encuentro de las marmotas con el guía de montaña Daniel Guilly.

En Pla d’Adet, de 9:00 a 12:30, se puede hacer una excursión con marmotas.

A las 21:00 h, charla en la Salle hors sac de Pla d’Adet con proyección de diapositivas titulada « Voyage en images ». (gratuito)

