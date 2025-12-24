A la découverte des matériaux de construction d’hier et d’aujourd’hui, Rosnay

A la découverte des matériaux de construction d’hier et d’aujourd’hui

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

La fabrique et patrimoine et la Maison de la Rénovation vous propose une animation dans le cadre du mois des zones humides.Familles

Sous la forme d’une visite ludique, partez à la découverte des matériaux locaux qui font les specificités du patrimoine bâti brennou. Grès rouge, essences locales de bois, argile, roseau et autres végétaux de la zone humide… Vous découvrirez comment les ressources locales ont été utilisées hier pour la construction et comment elles peuvent être employées aujourd’hui pour la construction et comment elles peuvent être employées aujourd’hui pour la restauration et la rénovation du bâti. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

Come and discover the use of hemp in eco-rehabilitation.

