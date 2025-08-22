À la découverte des Merveilles Médiathèque de Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte

Médiathèque de Fontenay-le-Comte 2 Rue de la Fontaine Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-08-22 15:30:00

fin : 2025-08-22 16:30:00

2025-08-22

Découvrez des livres âgés de plusieurs siècles

La médiathèque possède un peu plus de 10 000 ouvrages publiés entre 1500 et 1900. Presque exclusivement constitué à partir de legs et de dons, le fonds porte l’empreinte des bienfaiteurs successifs de la Médiathèque. Douze d’entre eux ont été choisis pour leur format, la qualité de leurs illustrations, leur rareté ou simplement par le plaisir pris à les feuilleter.

Renseignements à la médiathèque au 02 51 51 15 98 .

English :

Discover centuries-old books

German :

Entdecken Sie Bücher, die mehrere Jahrhunderte alt sind

Italiano :

Scoprire libri vecchi di secoli

Espanol :

Descubra libros con siglos de antigüedad

