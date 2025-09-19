À la découverte des métiers d’art horlogers – Rencontre avec les artisans de la Maison Breguet Boutique Breguet Paris

À la découverte des métiers d’art horlogers – Rencontre avec les artisans de la Maison Breguet Boutique Breguet Paris vendredi 19 septembre 2025.

À la découverte des métiers d’art horlogers – Rencontre avec les artisans de la Maison Breguet 19 et 20 septembre Boutique Breguet Paris

Activité ouverte à tous sur rendez-vous et dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Breguet vous invite à un moment rare d’échange et de découverte autour de son patrimoine horloger d’exception.

Breguet cultive, depuis 250 ans, les savoir-faire qui ont façonné l’histoire de la haute horlogerie. Préserver ces arts, les transmettre et les faire rayonner : tel est l’engagement de la Maison.

Pour cette édition 2025, les artisans de notre manufacture, située au cœur de la Vallée de Joux en Suisse, seront présents à Paris pour dévoiler deux métiers d’art emblématiques :

L’anglage, ou l’art de révéler la lumière à travers les arêtes adoucies et polies des composants,

Le perlage, décor délicat appliqué à la main, signature de l’excellence artisanale.

À travers des démonstrations en direct, vous découvrirez la précision du geste, la noblesse des outils et la passion de celles et ceux qui perpétuent ces techniques rares.

Un rendez-vous privilégié avec l’âme de Breguet, entre héritage et innovation.

Boutique Breguet 6 place Vendôme 75001 Paris Paris 75001 Quartier Vendôme Paris Île-de-France 01 47 03 65 00 https://www.breguet.com/fr/points-de-vente/boutique-breguet-paris [{« type »: « link », « value »: « https://www.breguet.com/fr/points-de-vente/boutique-breguet-paris »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Breguet vous invite à un moment rare d’échange et de découverte autour de son patrimoine horloger d’exception.

@breguet