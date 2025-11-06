A la découverte... des Métiers de la Mer Port-en-Bessin-Huppain - Agence BAYEUX Port-en-Bessin-Huppain

A la découverte… des Métiers de la Mer Jeudi 6 novembre, 09h45 Port-en-Bessin-Huppain – Agence BAYEUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:45:00+01:00 – 2025-11-06T14:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T09:45:00+01:00 – 2025-11-06T14:00:00+01:00

L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie vous fait découvrir les Métiers de la Pêche en vous immergeant au coeur d’un site incontournable de notre territoire : le port de Port-en-Bessin. Saisissez cette opportunité pour découvrir un lieu et des opportunités d’embauche auxquelles vous n’avez peut-être pas pensé. INSCRIPTION OBLIGATOIRE (via « Mes Evénements Emploi ») Transport en bus (gratuit) assuré depuis Bayeux

La visite durera 1 H 30. Etape 1 : Visite du port et explicat

Port-en-Bessin-Huppain – Agence BAYEUX 14520 Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain 14520 Port-en-Bessin Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/504568 »}]

