A la découverte des métiers de l’ingénierie post Bac ISTP Saint-Étienne

A la découverte des métiers de l’ingénierie post Bac Samedi 29 novembre, 09h00 ISTP Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T09:00:00 – 2025-11-29T12:30:00
Fin : 2025-11-29T09:00:00 – 2025-11-29T12:30:00
A l’occasion de la matinée portes ouvertes de l’ISTP, partez à la découverte des anciens locaux de Manufrance dans lesquels l’ISTP s’est établi en mars 2025. Au programme de la matinée :
– Atelier participatif : nos ingénieurs vous parlent de leur parcours dans l’industrie
– Atelier ludique : Ingé quizz : tester vos connaissances sur l’ingénierie
– Nos étudiants partagent leur quotidien en entreprise et dans l’industrie
– rencontre avec l’équipe chargée du recrutement des candidats et de la mise en relation avec les entreprises.
ISTP 51 Cours Fauriel, 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Magali Stora