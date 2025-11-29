A la découverte des métiers de l’ingénierie post Bac ISTP Saint-Étienne

A la découverte des métiers de l’ingénierie post Bac Samedi 29 novembre, 09h00 ISTP Loire

A l’occasion de la matinée portes ouvertes de l’ISTP, partez à la découverte des anciens locaux de Manufrance dans lesquels l’ISTP s’est établi en mars 2025. Au programme de la matinée :

– Atelier participatif : nos ingénieurs vous parlent de leur parcours dans l’industrie

– Atelier ludique : Ingé quizz : tester vos connaissances sur l’ingénierie

– Nos étudiants partagent leur quotidien en entreprise et dans l’industrie

– rencontre avec l’équipe chargée du recrutement des candidats et de la mise en relation avec les entreprises.

ISTP 51 Cours Fauriel, 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

JPO spéciale formation post bac avec présentation du Bachelor en ingénierie. orientaion ingénierie

