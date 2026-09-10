A la découverte des métiers du livre, Eglise de Beauvoir, Beauvoir

Informations pratiques

A la découverte des métiers du livre Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 Eglise de Beauvoir Seine-et-Marne

20€ par participant, limité à 10 personnes, 9h30-12h30 Atelier lettrines médiévales, 14h30-17h30 Atelier reliure artisanale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ars Scriptoria et les Mesnies du Bel Voir, vous proposent 2 ateliers de découverte des métiers du livre : l’enluminure médiévale et la reliure artisanale.

Ces ateliers invitent le public à découvrir et pratiquer des savoir-faire ancestraux qui ont contribué à la transmission des connaissances et à la conservation du patrimoine écrit pendant des siècles.

Par une approche participative et accessible à tous dès 12 ans, ce projet répond pleinement aux objectifs de l’édition 2026 :

Raviver, en transmettant des techniques traditionnelles aujourd’hui peu connues du grand public ;

Résister, en sensibilisant à l’importance de préserver les métiers d’art et le patrimoine culturel qui leur est associé ;

Réinventer, en proposant une découverte active où chaque participant crée une œuvre personnelle inspirée de ces pratiques historiques.

À travers la réalisation d’une lettrine enluminée ou d’un carnet relié à la main, les participants deviennent acteurs de la transmission du patrimoine, portent un regard nouveau sur l’histoire du livre et des savoir-faire qui l’accompagnent et repart avec sa réalisation.

Cette démarche favorise la rencontre entre culture, artisanat et création, dans l’esprit de partage et de transmission qui anime les Journées Européennes du Patrimoine.

Eglise de Beauvoir 1 rue du fief 77390 Beauvoir Beauvoir 77390 Seine-et-Marne Île-de-France https://lesmesniesdubelvoir.s2.yapla.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/4470990f-204b-44fe-ab33-3109695f38b7/Atelier-decouverte-de-la-reliure-artisanale »}, {« type »: « link », « value »: « https://yp.events/4bb866ba-f5bd-4729-a489-4c965960c8ec/Atelier-Lettrines-Medievales-Journees-Europeennes-du-Patrimoine »}] L’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Beauvoir, anciennement dédiée à Saint-Hubert, conserve plusieurs objets classés ou inscrits au titre des Monuments historiques : une statue de Saint-Hubert en pierre du XVIIIe siècle, deux consoles en bois taillé et marbré, un bas-relief de l’Annonciation daté de 1673, ainsi que le banc d’œuvre, les lambris et le maître-autel. L’église a récemment fait l’objet d’une restauration, mettant en valeur ce riche patrimoine.

Ars Scriptoria et les Mesnies du Bel Voir, vous proposent 2 ateliers de découverte des métiers du livre : l’enluminure médiévale et la reliure artisanale.

©arsscriptoria