À la découverte des métiers du musée Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry

En continu de 18h à 21h – dernier départ à 19h15

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, partez à la rencontre de l’équipe du musée ! De la conservation à l’accueil du public, en passant par l’étude des œuvres, la conception des expositions, les missions techniques ou la gestion d’une artothèque, découvrez les métiers nécessaires au fonctionnement quotidien de notre musée !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

