À la découverte des métiers ferroviaires au Campus de formation SNCF RESEAU de Paris Nanterre : signalisation électrique-caténaire / voie Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre Nanterre

À la découverte des métiers ferroviaires au Campus de formation SNCF RESEAU de Paris Nanterre : signalisation électrique-caténaire / voie Samedi 20 septembre, 09h00, 11h00 Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre Hauts-de-Seine

Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 2 septembre 2025. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Chaussures fermées obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Le Campus de formation SNCF RESEAU ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une visite du site par nos formateurs. Une occasion unique de découvrir les métiers des infrastructures ferroviaires et plus particulièrement le domaine de la Maintenance et des Travaux. Le Campus dispose d’une offre de formation couvrant la majorité des spécialités telles que : Voie, Conducteur Equipement (CREQ), Ouvrage d’Art, Génie Electrique (service général, service mécanique, caténaire), Télécom et Liaisons Télecom.

Le public sera accueilli sur réservation sur le thème de la signalisation électrique-Caténaire / Voie.

Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre 53 rue François-Hanriot 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France Accessible en transports en commun

Visite commentée

SNCF