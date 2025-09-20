À la découverte des mines d’argent médiévales du Minier Le Minier Viala-du-Tarn

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous sur la Place du Minier, devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Six années de recherches archéologiques et géochimiques, études du bâti, des sources archivistiques… permettent d’évoquer le riche passé de la vallée du Minier : son activité minière médiévale à la recherche de minerais argentifères ainsi que ses maisons médiévales dont celle des comtes de Rodez.

C’est un ensemble architectural méconnu qui fera l’objet de la visite commentée ainsi que l’activité économique originale qui a sucité la construction du village et de ses belles maisons.

Le Minier Le Minier, 12490 Viala-du-Tarn Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie 06 86 56 03 71 Le Minier, petit village riche de maisons des 13e et 14e siècles, est né d’une intense activité minière médiévale : l’exploitation de mines de plomb argentifère, notamment par les comtes de Rodez et les comtes de Toulouse.

Durée des visites : 1h30;

Horaires :

Samedi 20 septembre à 10h.

Samedi 20 septembre à 14h30.

Dimanche 21 septembre à 10h.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Illustration issue du rapport 2021 du Programme collectif de recherche « Le Minier : histoire et archéologie des entreprises argentifères médiévales ».