A la découverte des monuments historiques du centre d’Uzès Centre ville d’Uzès Uzès

A la découverte des monuments historiques du centre d’Uzès 20 et 21 septembre Centre ville d’Uzès Gard

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Savez-vous quels bâtiments sont classés ou inscrits aux Monuments Historiques ?

Le Duché et la tour Fenestrelle, bien sûr !

Mais où sont les 37 autres ? Et pour quelles raisons ont-ils été protégés ?

Si la plupart de ces édifices sont privés et non ouverts au public, certains peuvent néanmoins s’apprécier depuis la rue.

Une balade urbaine pleine de surprises pour les curieux du patrimoine !

© Maison du Patrimoine – Ville d’Uzès