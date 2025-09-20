A la découverte des monuments historiques du centre d’Uzès Centre ville d’Uzès Uzès
Gratuit.
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
️ Savez-vous quels bâtiments sont classés ou inscrits aux Monuments Historiques ?
Le Duché et la tour Fenestrelle, bien sûr !
Mais où sont les 37 autres ? Et pour quelles raisons ont-ils été protégés ?
Si la plupart de ces édifices sont privés et non ouverts au public, certains peuvent néanmoins s’apprécier depuis la rue.
Une balade urbaine pleine de surprises pour les curieux du patrimoine !
© Maison du Patrimoine – Ville d’Uzès