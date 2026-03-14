A la découverte des moutons et des loups dans les livres

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Sélection d'albums et documentaires jeunesse sur les moutons et les loups dans les vitrines de la section Jeunesse

Sélection d'albums et documentaires jeunesse sur les moutons et les loups dans les vitrines de la section Jeunesse. Dans le cadre de Cultive ta science l’animal et nous le pastoralisme

Heures d’ouverture de la section Jeunesse et vitrines rue de la Halle

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10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie

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English :

A selection of children's books and documentaries about sheep and wolves in the windows of the Youth section

L’événement A la découverte des moutons et des loups dans les livres Souillac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne