A la découverte des oiseaux chanteurs des roselières Villers-sur-Authie

A la découverte des oiseaux chanteurs des roselières

4 Rue de l’Église Villers-sur-Authie Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 11:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-21

[Sortie nature]

Fêtons la Nature en partant à la découverte du mystérieux marais du Pendé marais tourbeux de la basse vallée de l’Authie, le site est d’une grande richesse faunistique et floristique. Cette période de l’année est propice à l’écoute des passereaux chanteurs des roselières. Hôtes réguliers ou incroyables migrateurs transsahariens, leurs frénésies vocales décrivent des paysages sonores et joyeux dans le marais.

Bouscarle de Cetti, Phragmite des joncs, Rousserolle effarvatte, Rossignol philomèle ou Gorgebleue à miroir, nous irons à la rencontre de ces chanteurs aux noms évocateurs, en associant si possible leurs observations.

Jumelles et bottes fortement conseillées.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 1h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/a-la-decouverte-des-oiseaux-chanteurs-des-roselieres/

4 Rue de l’Église Villers-sur-Authie 80120 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Let?s celebrate nature by discovering the mysterious Pendé marsh: a peat marsh in the lower Authie valley, this site is rich in flora and fauna. This time of year is ideal for listening to the songbirds of the reed beds. Regular hosts or incredible trans-Saharan migrants, their frenetic vocals describe the soundscapes of the marsh.

Cetti’s Warbler, Reed Warbler, Red-winged Warbler, Philomel Nightingale or Blackbird, we’ll be going out to meet these evocatively-named singers, combining their observations where possible.

Binoculars and boots strongly recommended.

Good to know:

Free

Duration: 1h30

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/a-la-decouverte-des-oiseaux-chanteurs-des-roselieres/

