A la découverte des oiseaux de Gatteville-le-Phare Gatteville-le-Phare

L’Oiseau arpenteur vous propose une balade nature d’environ deux heures sur le littoral, à quelques kilomètres au nord de Barfleur, dans un merveilleux cadre naturel, au pied du second plus grand phare d’Europe, lieu idéal pour observer la migration des oiseaux.

Au cours de cette sortie ornithologique, découvrez la grande variété d’oiseaux fréquentant le littoral, la laisse de mer mais aussi le large. Vous vous déplacerez à pied, à votre rythme, en effectuant de nombreuses pauses pour observer les oiseaux marins, les limicoles et autres passereaux. Certains résident en cet endroit, d’autres sont migrateurs. Vous aurez le loisir de les identifier en les écoutant et les découvrant de près grâce à une longue vue et des jumelles. Huîtriers pie, bécasseaux, aigrettes garzettes, bernaches cravant, pipit maritime, grèbes, fous de bassan, etc.

La liste des espèces observées peut s’étendre à plus de 20 le temps de l’animation qui s’inscrit dans une démarche de découverte du patrimoine naturel du Cotentin.

En compagnie de Laurent, de l’Oiseau Arpenteur, les oiseaux du Cotentin n’auront plus de secret pour vous ! .

