A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix

Lieu-dit Keryvoalen Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26 12:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Comment reconnaître les oiseaux de la baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et comment ? Muni de longues vues et de jumelles, venez observer les nombreux oiseaux de la baie de Morlaix aigrettes, huitriers, chevaliers, hérons, goélands, mouettes… accompagné par un animateur. Infos complémentaires 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. .

Lieu-dit Keryvoalen Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix

L’événement A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-02-03 par OT BAIE DE MORLAIX