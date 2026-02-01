A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix Plouezoc’h
A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix Plouezoc’h jeudi 26 février 2026.
A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix
Lieu-dit Keryvoalen Plouezoc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-02-26 12:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Comment reconnaître les oiseaux de la baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et comment ? Muni de longues vues et de jumelles, venez observer les nombreux oiseaux de la baie de Morlaix aigrettes, huitriers, chevaliers, hérons, goélands, mouettes… accompagné par un animateur. Infos complémentaires 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. .
Lieu-dit Keryvoalen Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix
L’événement A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-02-03 par OT BAIE DE MORLAIX