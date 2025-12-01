A la découverte des oiseaux de la Hague La Hague

A la découverte des oiseaux de la Hague

3 rue port La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 10:00:00

fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :

2025-12-30

L’Oiseau Arpenteur vous emmène dans la contrée de Jacques Prévert, au bout du monde, pour une balade nature d’environ 2 heures le long du littoral du Cap de la Hague. C’est dans ce lieu escarpé, face au phare de Goury, que vous découvrirez une terre balayée par les vents et prisée par les oiseaux.

Vous pourrez les observer, au large, dans les buissons, sur les plages de galets ou bien dans le marais arrière littoral. Au cours de cette sortie ornithologique, vous vous déplacerez à pied, à votre rythme, en effectuant de nombreuses pauses pour observer les fous de bassan, goélands, sternes, huîtriers pie, bécasseux, aigrettes garzettes, grèbes et autres passereaux. Certains sont résidents, d’autres migrateurs. Vous aurez loisir à les identifier en les écoutant et les découvrant de près grâce à une longue vue et des jumelles.

Selon les conditions météo et d’observation, la liste des espèces observées au cours de la balade peut dépasser la vingtaine !

Cette visite s’inscrit dans une démarche de découverte du patrimoine naturel du Cotentin incluant aussi la flore sauvage.

En compagnie de Laurent, de l’Oiseau Arpenteur, les oiseaux du Cotentin n’auront plus de secret pour vous ! .

3 rue port La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

