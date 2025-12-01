A la découverte des oiseaux de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue

A la découverte des oiseaux de la Hougue

Rue de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 12:00:00

Date(s) :

2025-12-27

L’Oiseau arpenteur vous propose une balade nature d’environ deux heures autour de la Hougue.

C’est dans ce lieu chargé d’histoire, encadré des deux tours Vauban inscrites à l’Unesco, que vous découvrirez la baie de Saint-Vaast-la-Hougue qui abrite des milieux naturels préservés favorables à la biodiversité.

Au cours de cette sortie ornithologique, vous vous déplacerez à pied, à votre rythme en effectuant de nombreuses pauses pour observer les oiseaux marins, les limicoles et autres passereaux.

Certains résident en cet endroit, d’autres sont migrateurs.

Vous aurez le loisir de les identifier en les écoutant et les découvrant de près grâce à une longue vue et des jumelles. Huîtriers pie, becasseaux, aigrettes garzettes,bernaches cravant, pipit maritime, grèbes etc…

La liste des espèces observées peut s’étendre à plus de 30 le temps de l’animation qui s’inscrit dans une démarche de découverte du patrimoine naturel du Cotentin.

En compagnie de Laurent, de l’Oiseau Arpenteur, les oiseaux du Cotentin n’auront plus de secret pour vous ! .

Rue de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

