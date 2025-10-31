À la découverte des oiseaux de Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer

À la découverte des oiseaux de Vicq-sur-Mer

Parking Les Mares de Vrasville Vicq-sur-Mer Manche

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-31

L’Oiseau arpenteur vous propose une balade nature d’environ deux heures sur le littoral, à quelques kilomètres au nord de Saint-Pierre-Église.

Au cours de cette sortie ornithologique, découvrez la grande variété d’oiseaux fréquentant les marais arrière littoraux et le rivage.

Vous vous déplacerez à pied, à votre rythme, en effectuant de nombreuses pauses pour observer les oiseaux marins, les limicoles et autres passereaux. Certains résident en cet endroit, d’autres sont migrateurs.

Vous aurez le loisir de les identifier en les écoutant et les découvrant de près grâce à une longue vue et des jumelles. Huîtriers pie, bécasseaux, aigrettes garzettes, fous de bassan, pipit farlouse, etc… La liste des espèces observées peut s’étendre à plus de 20 le temps de l’animation qui s’inscrit dans une démarche de découverte du patrimoine naturel du Cotentin.

En compagnie de Laurent, de l’Oiseau Arpenteur, les oiseaux du Cotentin n’auront plus de secret pour vous ! .

