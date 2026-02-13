A la découverte des oiseaux d’eau hivernants

Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-27 17:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-10-28 2026-11-20

Observation des oiseaux sur l’étang le plus attractif du moment.

La Brenne est l’une des plus grandes zones humides de France. Ses milliers d’étangs offrent un accueil favorable pour un bon nombre d’espèces d’oiseaux d’eau en toute saison. Nous irons observer les oiseaux au bord de l’étang le plus attractif du moment. 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by an ornithologist, you’ll discover today’s most popular ponds as part of World Wetlands Day.

L’événement A la découverte des oiseaux d’eau hivernants Rosnay a été mis à jour le 2026-02-13 par Destination Brenne