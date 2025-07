A la découverte des oiseaux des roselières et des marais Les Marais du Vigueirat Arles

A la découverte des oiseaux des roselières et des marais Les Marais du Vigueirat Arles dimanche 20 juillet 2025.

A la découverte des oiseaux des roselières et des marais

Dimanche 20 juillet 2025 de 6h à 10h.

Dimanche 3 août 2025 de 6h à 10h.

Dimanche 17 août 2025 de 6h à 10h. Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20 06:00:00

fin : 2025-08-17 10:00:00

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-03 2025-08-17

Une visite dans la fraicheur de l’aube pour découvrir les oiseaux

Une visite dans la fraicheur de l’aube pour découvrir les oiseaux qui fréquentent nos roselières et nos marais en été. Un moment dédié aux passionnés d’ornithologie qui veulent en apprendre plus sur les oiseaux paludicoles.



• Une visite à la fraiche quand les oiseaux sont actifs

• Un accès à des observatoires rarement utilisés

• Un guide passionné qui vous accompagne .

Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 98 70 91 animation.mdv@espaces-naturels.fr

English :

A visit in the cool of dawn to discover the birds

German :

Ein Besuch in der kühlen Morgendämmerung, um Vögel zu entdecken

Italiano :

Una visita al fresco dell’alba alla scoperta degli uccelli

Espanol :

Una visita al fresco del amanecer para descubrir las aves

L’événement A la découverte des oiseaux des roselières et des marais Arles a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme d’Arles