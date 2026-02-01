A la découverte des oiseaux du musée de l’ardoise Pôle Hervé bazin Trélazé

A la découverte des oiseaux du musée de l’ardoise

Pôle Hervé bazin 32 chemin de la maraîchère Trélazé Maine-et-Loire

Début : 2026-02-17 09:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26

Pendant les vacances de février, venez résoudre en famille de petites énigmes sur le thème des oiseaux, dans le parc et le musée de l’ardoise. Observation, jumelles et indices vous aideront à découvrir un code secret…À la clé, une belle surprise ! .

Pôle Hervé bazin 32 chemin de la maraîchère Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 04 71 museedelardoise@wanadoo.fr

