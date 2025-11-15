À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU PIC DU VISSOU

Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

En période hivernale, certains oiseaux hivernants peuvent être observés depuis les hauteurs du Pic du Vissou.

Guidé par Alain Ravayrol de l’association naturaliste La Salsepareille, cette balade au cœur du Grand Site vous permettra d’en apprendre un peu plus sur ces espèces notamment rupestres, leurs comportements et les enjeux sur ce site protégé.

N’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Prévoir de bonnes chaussures, être en bonne condition physique.

En cas de mauvais temps, balade reportée au samedi 22/11.

Gratuit sur inscription

Par le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze avec la participation financière du Feader et de la Région Occitanie dans le cadre de l’animation Natura 2000 .

Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 44 68 86 info@lesalagou.fr

English :

In winter, some wintering birds can be observed from the heights of Pic du Vissou.

German :

Im Winter können einige überwinternde Vögel von den Höhen des Pic du Vissou aus beobachtet werden.

Italiano :

In inverno, alcuni uccelli svernanti possono essere osservati dalle alture del Pic du Vissou.

Espanol :

En invierno, algunas aves invernantes pueden verse desde las alturas del Pic du Vissou.

