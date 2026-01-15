A la découverte des oiseaux forestiers Espace naturel sensible du marais de Massilly Massilly

A la découverte des oiseaux forestiers

Espace naturel sensible du marais de Massilly Avenue de la Gare Massilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

Au marais de Massilly, classée en Espace Naturel Sensible, se cache un monde d’une richesse insoupçonnée. Les oiseaux forestiers, souvent discrets mais toujours fascinants, y trouvent un refuge idéal pour se nourrir, se reproduire et se loger. Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une matinée d’observation et d’apprentissage pour découvrir ces espèces forestières.

Accompagnés par un guide nature expert de la LPO, vous partirez à la rencontre des pics, mésanges, fauvettes, rouge-gorges et Troglodytes mignons. Cette sortie est une occasion unique pour écouter leurs chants, observer leurs comportements et comprendre leur rôle écologique dans cet écosystème préservé.

Les forêts de chênes, comme celle attenante au marais de Massilly, abritent une biodiversité remarquable. Elles offrent un habitat essentiel pour de nombreuses espèces d’oiseaux, qu’ils soient résidents toute l’année ou migrateurs de passage. Ces milieux sont cependant fragiles et subissent les pressions des changements climatiques, de la fragmentation des habitats et des activités humaines.

Cette matinée s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à la préservation des forêts et des espèces qui y vivent. En participant, il vous sera permis de mieux connaître ces oiseaux et les actions de préservation menées par le Département de Saône-et-Loire.

Visite matinale, réservation obligatoire, jumelles fournies. .

Espace naturel sensible du marais de Massilly Avenue de la Gare Massilly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr

