A la découverte des oiseaux hivernants en Argovie Hirtzfelden

A la découverte des oiseaux hivernants en Argovie

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 07:30:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Avec un ornithologue passionné, partez à la découverte d’un des plus beaux sites pour observer les oiseaux hivernants, en Argovie (Suisse).

Prévoir repas, déplacement inclus (minibus). .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

