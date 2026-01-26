A la découverte des oiseaux hivernants en Argovie Hirtzfelden
rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-02-14 07:30:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Avec un ornithologue passionné, partez à la découverte d’un des plus beaux sites pour observer les oiseaux hivernants, en Argovie (Suisse).
Prévoir repas, déplacement inclus (minibus). .
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
