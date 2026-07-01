Informations pratiques

Larrau

À la découverte des oiseaux

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Un ornithologue vous accompagne lors de cette balade commentée, partageant son expertise sur les oiseaux présents dans la région d’Irati.

Partez à la découverte des oiseaux d’Irati au fil d’une balade commentée. Des espèces les plus rares aux plus communes, des plus spectaculaires aux plus discrètes, observez la richesse et la diversité de l’avifaune locale.

Rendez-vous au pôle ornithologique. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des jumelles si vous en possédez.

À partir de 8 ans. Sur inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : À la découverte des oiseaux

L’événement À la découverte des oiseaux Larrau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque