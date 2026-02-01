A la découverte des oiseaux maison de la terre la Fontaine de Trémargat Saint-Brieuc

A la découverte des oiseaux maison de la terre

la Fontaine de Trémargat Maison de la TERRE Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Partez pour une promenade nature à la rencontre des oiseaux et de leurs secrets. Qui chante au sommet des arbres au petit matin ? Qui se faufile dans les buissons ou rase la surface de l’eau en plein vol ?

Au fil du chemin, jeux d’observation, temps d’écoute des chants et petites anecdotes viendront rythmer la balade pour apprendre à reconnaître et mieux comprendre nos voisins à plumes.

Une aventure joyeuse, pour éveiller la curiosité, affûter le regard et partager un moment de découverte en famille.

Tout public Animé par Lucy, FDC22 .

la Fontaine de Trémargat Maison de la TERRE Saint-Brieuc 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 41 96

