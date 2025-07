À la découverte des oiseaux Mauléon

À la découverte des oiseaux Mauléon jeudi 10 juillet 2025.

À la découverte des oiseaux

Parc de la Mignauderie Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Partez à la découverte des oiseaux et initiez-vous à l’ornithologie en famille.

Le temps d’une matinée, laissez-vous guider et observez les oiseaux qui vous entourent.

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais et le Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres.

Tout public réservation conseillée. .

Parc de la Mignauderie Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

