A la découverte des oiseaux migrateurs et de leurs proies

Ludon-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

La Fédération de Pêche et la Fédération de Chasse s’associent pour vous proposer une sortie nature au cœur d’une zone humide. Accompagnés de passionnés, vous découvrirez les oiseaux migrateurs qui fréquentent ces milieux uniques, mais aussi le monde fascinant caché sous l’eau poissons, amphibiens, insectes et écrevisses qui composent une grande partie de leur régime alimentaire.

Dès 8 ans !

Vos guides Fédération de pêche de Gironde, Fédération de chasse de Gironde

> RÉSERVATION < Réservation auprès du Parc naturel régional Médoc (pour que votre inscription soit prise en compte merci de préciser dans votre email nom et date de la sortie, nombre de personnes à inscrire, âge si enfant, n°telephone) . Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 75 18 99 info@pnr-medoc.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte des oiseaux migrateurs et de leurs proies

